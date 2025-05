Emirates bekräftigt Partnerschaft mit CLIA

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bekräftigt Engagement für Wachstum der Kreuzfahrtindustrie mit Verlängerung der Executive-Partnerschaft mit Cruise Lines International Association (CLIA).

Emirates hat seine strategische Partnerschaft mit dem Weltverband der Kreuzfahrtindustrie, der Cruise Lines International Association (CLIA), weiter gestärkt und seine prestigeträchtigen Diamond Elite Executive Partnerschaft verlängert. Die Partnerschaft mit CLIA - der Verband vertritt 90 Prozent der weltweiten Hochseekreuzflotte, darunter über 55 Kreuzfahrtgesellschaften - bietet Emirates die Möglichkeit, seine Beziehungen zu führenden Kreuzfahrtunternehmen zu vertiefen und seine Sichtbarkeit in wichtigen Kreuzfahrtmärkten zu erhöhen. Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Vision der Fluggesellschaft, Dubais Status als führendes globales Kreuzfahrtdrehkreuz zu stärken und gleichzeitig von der robusten Wachstumsentwicklung der Branche zu profitieren.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer, sagt: „Die Verlängerung unserer Diamond Elite Partnerschaft mit CLIA kommt für Emirates zum richtigen Zeitpunkt. Die Kreuzfahrtindustrie hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen, mit einer robusten Nachfrage in verschiedensten Reisesegmenten sowie einem gesunden Performance-Ausblick. Wir werden die Wachstumschancen, die uns die Branche bietet, strategisch nutzen - insbesondere über die weitreichende Community von CLIA, die aus Geschäftspartnern, Mitgliedern der Reisebranche und Beratern besteht, um die Zahl der Kreuzfahrtgäste durch unser hervorragendes Streckennetz und unser Premium-Produktangebot zu steigern.“

„Unsere CLIA-Executive-Partnerschaft unterstreicht auch Dubais Aufstieg zu einem der besten Kreuzfahrtziele der Welt. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern profitiert Dubai heute von einem integrierten Luft-Land-See-Angebot, das sich auf eine maritime Infrastruktur von Weltklasse, ikonische Touristenattraktionen und einzigartige Flugverbindungen stützt. Wir sind weiterhin bestrebt, die Attraktivität Dubais für eine wachsende Zahl von Kreuzfahrtreisenden zu steigern“, so Adnan Kazim weiter.

Karyn Gruenberg, CLIAs Managing Director of Enterprise Development and Senior Vice President of Membership: „Emirates ist ein geschätzter Partner der Kreuzfahrtindustrie mit einem kontinuierlichen Engagement als CLIA Executive Partner und einem starken Bekenntnis zur Förderung und Unterstützung der wichtigen Lobbyarbeit von CLIA im Namen unserer Mitglieder. Für das Jahr 2025 werden weltweit 37,1 Millionen Passagiere prognostiziert, wobei Dubai als beliebter Hafen für Kreuzfahrten wächst. Durch die CLIA-Executive-Partnerschaft ist Emirates gut aufgestellt, um weiterhin mit Entscheidungsträgern der Kreuzfahrtbranche zusammenzuarbeiten und diesen aufstrebenden Markt zu unterstützen.“

Als CLIA Diamond Elite Executive Partner hat Emirates privilegierten Zugang zu führenden Branchenvertretern durch exklusive Veranstaltungen und sichert sich gleichzeitig erstklassige Sponsoringmöglichkeiten bei wichtigen Branchentreffen. Die vertiefte Partnerschaft wird die Sichtbarkeit von Emirates in den wichtigsten Kreuzfahrtmärkten erhöhen und bietet Zugang zu wichtigen Informationen und Brancheneinblicken, darunter detaillierte demografische Daten über Passagiere und neue Trends. Emirates wird in der Lage sein, seine Fly-Cruise-Pakete und Crew-Movement-Lösungen zu bewerben, ergänzt durch eine prominente Markenpositionierung auf den digitalen Plattformen von CLIA.

Im vergangenen Jahr beförderte Emirates fast 187.000 Kreuzfahrtpassagiere nach Dubai und innerhalb seines gesamten Streckennetzes. Die Fluggesellschaft bietet Fly and Cruise-Pakete aus 23 Zielen in Europa und Amerika an.

Dubai ist der grösste Einschiffungshafen im Mittleren Osten, und die beiden Häfen der Stadt begrüssten 2024 vier Kreuzfahrtschiffe. Sowohl Port Rashid als auch Dubai Harbour bieten eine Reihe von Annehmlichkeiten für Passagiere, darunter eine beschleunigte Zollabfertigung, eine vereinfachte Visabearbeitung und ein umfangreiches Angebot an zollfreien Geschäften. Besucher profitieren von 16 Remote-Check-in-Möglichkeiten von Emirates in Port Rashid sowie von der bequemen Erreichbarkeit der Stadt durch kostenlose Shuttledienste. Das Hamdan bin Mohammed Cruise Terminal in Port Rashid ist die grösste überdachte Kreuzfahrtanlage der Welt und ist in der Lage, täglich 14.000 Passagiere abzuwickeln.

