Emirates baut vegane Küche weiter aus

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bietet vegane Küche in allen Klassen sowie eine grosse Auswahl von über 300 veganen Gerichten und serviert jedes Jahr über 400.000 pflanzliche Mahlzeiten an Bord.

Die raffinierte vegane Küche ist ein wichtiger Aspekt bei Emirates, denn die Zahl der veganen Passagiere nimmt weltweit weiter zu und auch viele nicht-vegane Kunden entscheiden sich bei Flügen für ein veganes Essen, da diese oft als leichter gelten. Deshalb baut Emirates sein Angebot an veganer Küche weiter aus, indem die Airline kontinuierlich neue Gerichte mit innovativen Zutaten entwickelt, wie zum Beispiel einen Ei-Ersatz, der vollständig aus Hülsenfrüchten hergestellt wird. Emirates ergänzt zudem vegane Gerichte für Kinder sowie weitere neue vegane Mahlzeiten an Bord und in den Lounges.

Emirates baut vegane Gerichtauswahl mit innovativen Zutaten weiter aus (Foto: Emirates)

Innovative vegane Mahlzeiten

Anlässlich des Veganuary, der seit über zehn Jahren die Vorteile einer veganen Ernährung hervorhebt, entwickelte eine Gruppe talentierter Köche der Airline in der Emirates Flight Catering Concept Development Kitchen neue Gerichte und experimentierte mit den neuesten innovativen Zutaten auf dem Markt. In der Cateringküche testeten die Köche den neuen festen Ei-Ersatz in einer würzigen Shakshuka-Sosse und bereiteten aus einem veganen Teigblatt Cannelloni zu. Ausserdem nutzen sie einige der Zutaten und hochwertigen Produkte, die bereits an Bord verfügbar sind.

Emirates bietet eine grosse Auswahl von über 300 veganen Gerichten, die auf Flügen zu 140 Zielen weltweit serviert werden. Die umfangreiche Speisekarte zeigt eine Reihe hochwertiger pflanzlicher Produkte, die von globalen Lieferanten bezogen werden, wie pflanzliche Proteine von Beyond Meat in Kalifornien, Sojaprotein der Marke Arlene aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur, gepresster Tofu von der japanischen Firma Qian Ye für authentische asiatische Aromen, vegane Bio-Bitterschokolade von Linnolat in Frankreich, vegane Margarine von Meister Marken in Deutschland, vegane Currypaste von Pantai in Thailand und Mandelmilch von der italienischen Firma Koita. Emirates legt zudem Wert auf Nachhaltigkeit, indem die Fluggesellschaft frische Produkte von Bustanica, der weltweit grössten vertikalen Hydrokultur-Farm, nutzt. Bustanica ist ein Joint Venture mit Emirates Flight Catering und liefert pestizid- und chemiefreies Blattgemüse wie Kopfsalat, Rucola, gemischte Salate und Spinat direkt an das Flight Catering von Emirates.

Die Airline hat vor kurzem vegane Milchoptionen an Bord in der Economy Class und Premium Economy Class eingeführt, die aktuell mehr als 30.000 Passagiere pro Monat für ihren Kaffee oder Tee wählen. Ausserdem hat Emirates vor kurzem vegane Mahlzeiten für Kinder eingeführt. Hierzu gehören leckere Gerichte wie vegane Pizza, Gemüseauflauf, Gemüse-Fajitas, vegane Muffins, Blumenkohl mit süsser Sosse und Desserts wie Erdbeerstreusel und veganer Schokoladenpudding.

Vegane Optionen können an Bord sowie in den Emirates Lounges bestellt und vorbestellt werden. Kunden können auf allen Emirates-Flügen und in allen Reiseklassen bis zu 24 Stunden vor Abflug vegane Mahlzeiten anfordern. Auf stark nachgefragten Strecken werden pflanzliche Mahlzeiten auch als Teil der Hauptmenüoptionen angeboten.

Emirates Airlines veganes Menü (Foto: Emirates)

Vegane Küche in jeder Kabinenklasse

Emirates serviert jedes Jahr mehr als 400.000 pflanzliche Mahlzeiten an Bord und bietet vegane Küche in allen Klassen an. Im vergangenen Jahr wuchs der Verzehr veganer Mahlzeiten im Einklang mit dem Passagieraufkommen, oder übertraf dieses in Regionen wie Afrika, Südostasien und dem Nahen Osten. Seit neun Jahren bietet Emirates auch vegane Mahlzeiten für sein Kabinenpersonal an.

In der Economy Class geniessen Passagiere Gerichte wie Crêpes, gefüllt mit sautierten Karotten und Paprika, serviert mit gebratenen Kartoffeln, Pilzen und Tomaten-Concassé, oder Curry-Gemüse-Puffs und Schokoladenmousse-Torte mit Schokoladensauce und Brombeerstreuseln.

In der Premium Economy Class erhalten vegane Kunden schmackhafte Gerichte wie geschmorte Pilze mit Gemüse in Fünf-Gewürze-Sojasosse, serviert mit gedämpftem Jasminreis und blanchiertem Pak Choi, gefolgt von Desserts wie Schokoladentorte mit Aprikosenkompott oder Himbeer-Tonka-Mousse-Torte mit Beerencoulis.

In der Business Class wird eine Reihe von eleganten und kreativ zusammengestellten Gerichten angeboten, darunter roter Thai-Curry-Tofu mit Auberginen, Bohnen, Pilzen und Taro in aromatischer Sosse, serviert mit gedämpftem Jasminreis. Wer anschliessend noch Platz für ein Dessert hat, freut sich über einen tropischen Kokosnuss-Ananas-Kuchen oder einen Schokoladen-Pekannuss-Kuchen.

In der First Class werden Passagiere mit gehobener veganer Küche verwöhnt und geniessen cremigen Polentakuchen mit Thymian-Pilz-Ragout und sautiertem Spinat, der mit einer Wurzelgemüsejus beträufelt wird. Weitere Gerichte mit raffinierten Aromen sind Auberginen-Curry mit gebratenem Reis und Kurkuma-Kartoffeln mit einem Schuss Kokosnuss und Minz-Chutney. Die Desserts zeichnen sich durch raffinierte Kontraste aus, zum Beispiel die Säure von Rhabarber mit Erdbeer-Charlotte, Chantilly-Creme und Himbeer-Tuille oder ein warmer Schokoladenfondant mit gesalzener Karamellsauce und geschlagener Cashew-Creme.

Emirates Airlines veganes Menü (Foto: Emirates)

Vegane Optionen in den Emirates Lounges in Dubai

Am Dubai International Airport verfügt Emirates über sieben Lounges in seinem Flaggschiff-Terminal 3 - drei für First-Class- und drei für Business-Class-Passagiere sowie die neu eröffnete Emirates Lounge für alle Premium-Kunden. Sie bieten eine breite Palette an veganen Optionen, von Soja- und Erbsenprotein-Crispy-Pops am Snack-Counter der Business Class Lounge über Baharat und mit Kurkuma gewürztes Kofta in Kokossosse im Buffetbereich bis hin zu einem À-la-carte-Frühstück mit warmem Amaranth-Brei mit gepressten grünen Äpfeln, roten Trauben, Himbeeren und Walnüssen in der First Class Lounge. Neben einer Reihe beliebter veganer Salate ist das gefragteste vegane Gericht in den Lounges der Emirates Green Burger - ein Burger aus Soja und Leinsamen mit einer speziellen Sosse und Essiggurken.