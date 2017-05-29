Emirates baut A380 Angebot weiter aus

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates erhöht ihre Kapazitäten von Dubai aus nach Peking, Schanghai und Birmingham und setzt auf weiteren bestehenden Strecken künftig ihr Airbus A380 ein.

Mit 95 A380-Jets in der Flotte ist Emirates der weltweit grösste Betreiber dieses Flugzeugtyps. Ab dem 1. Juli 2017 werden die zweiten täglichen Flüge jeweils nach Peking und Schanghai aufgrund der hohen Nachfrage ebenfalls mit Jets des Typs Airbus A380 in einer Drei-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Passagiere aus der Schweiz auf dem Weg in eine der beiden chinesischen Metropolen via Dubai kommen somit auf allen zwei täglichen Flügen ab Zürich in den Genuss eines durchgängigen Emirates A380-Erlebnisses. Bislang wurden die Flugrotationen EK308/309 nach Peking und EK304/305 nach Schanghai mit Jets des Typs Boeing 777-300ER bedient. Ab Juli 2017 werden alle Flüge zu den beiden Metropolen reine A380-Verbindungen und die Kapazität nach China wird somit deutlich ausgebaut. Neben Peking und Shanghai fliegt Emirates die Städte Hong Kong, Guangzhou, Yinchuan und Zhengzhou in China an. Insgesamt setzt Emirates seine A380-Flotte zu insgesamt sieben Destinationen in Nordasien ein: Peking, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taipeh, Seoul und Tokio-Narita in Japan.

Auch ein europäischer Flughafen freut sich über weiteren A380-Zuwachs: Emirates wird ab dem 29. Oktober 2017 seinen zweiten täglichen Flug ab dem britischen Birmingham ebenfalls mit Jets des Typs A380 in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit 615 Sitzplätzen durchführen. Seit der Einführung der ersten A380-Verbindung von Birmingham nach Dubai im Mai 2016 nutzten bereits über 300.000 Passagiere das Angebot, mit dem grössten Passagierflugzeug der Welt zu fliegen.

Reisende auf Emirates-Flügen profitieren von grosszügigen Freigepäckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in der Economy Class, 40 Kilogramm in der Business Class und 50 Kilogramm in der First Class. Die Zahl der Gepäckstücke innerhalb dieser Freigepäckgrenzen ist nicht limitiert. Mit der neuesten Version des Bordunterhaltungssystems ice kommen Passagiere in den Genuss von über 2.500 Video- und Audiokanälen. ice wurde 2016 zum zwölften Mal in Folge von dem unabhängigen Passagierbefragungsinstitut Skytrax als „World’s Best Airline Inflight Entertainment“ ausgezeichnet.

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