Emirates arbeitet mit Maldivian zusammen

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates und Maldivian schliessen Interline Partnerschaft ab, mit diesem Interline Abkommen erhalten Passagiere Zugang zu 16 neuen Zielen auf den Malediven.

Im Rahmen der neuen Interline-Partnerschaft zwischen Emirates und Maldivian bietet Emirates seinen Kunden künftig Zugang zu 16 beliebten Malediven-Inseln. Die Vereinbarung folgt nun auf die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den beiden Fluggesellschaften im vergangenen Jahr.

Das Interline-Abkommen eröffnet Emirates-Kunden noch mehr Möglichkeiten für Reisen auf die Malediven. Mit nur einem Ticket geniessen Reisende nun den Service und die zahlreichen Verbindungen beider Fluggesellschaften und gelangen zu einer Vielzahl an Inseln des Archipels. Diese werden über nahtlose Umsteigeverbindungen vom Velana International Airport im Nord-Malé-Atoll erreicht. So steht Emirates Passagieren eine grosse Auswahl an Zielen auf den Malediven zur Verfügung. Ab dem 15. September können die Flüge online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Maldivian, um unsere Reichweite auf den Malediven zu erhöhen. Durch die Partnerschaft mit der maledivischen Fluggesellschaft können wir unseren Kunden reibungslose Verbindungen anbieten, wenn sie über Malé zu einer grossen Auswahl an Inseln innerhalb des Landes fliegen. Durch die Ausweitung dieses Mehrwerts können unsere Kunden aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika und Amerika ihre Reise auf eine der Malediven-Inseln mit einem einzigen Flugticket planen,“ Adnan Kazim, Chief Commercial Officer von Emirates.

Ibrahim Hamdhan Mohamed, General Manager - Commercial bei Maldivian, ergänzt: „Wir freuen uns, diese Reise mit Emirates, einem weltweit führenden Unternehmen in der Luftfahrt, anzutreten. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Sichtbarkeit unseres ausgedehnten Inlandsnetzes zu erhöhen und passt perfekt zu unserem Ziel, Reisenden reibungslose Verbindungen zu bieten. Die Kunden werden ihre gesamte Reise direkt über die Fluggesellschaft planen und buchen können. Als nationale Fluggesellschaft sind wir stets bestrebt, die Malediven für Reisende aus der ganzen Welt zugänglicher zu machen, und wir glauben, dass die Partnerschaft mit Emirates unsere Position als führende Fluggesellschaft auf den Malediven stärken wird."

Emirates-Kunden können über Malé zu einer Auswahl der beliebtesten Atolle fliegen, darunter Dharavandhoo Island (DRV), Faresmathoda Airport (FMT), Funadhoo Airport (FND), Fuvahmulak Island Airport (FVM), Gan Island International (GAN), Kooddoo Island (GKK), Hanimaadhoo Island Airport (HAQ), Kulhudhuffushi Airport (HDK), Hoarafushi Airport (HRF), Kaadedhdhoo Island Airport (KDM), Kadhdhoo Island (KDO), Madivaru Airport (LMV), Maafaru International Airport (NMF), Maavarulu Airport (RUL), Thimarafushi Airport (TMF) und Ifuru (IFU).

Darüber hinaus können Passagiere, die ihre Ferien auf anderen Inseln verbringen, ganz bequem zum nächstgelegenen Flughafen des Interline-Netzes reisen und ihr Ziel mit einer kurzen Fahrt per Wasserflugzeug oder Schiff erreichen. Im Zuge der Weiterentwicklung der Partnerschaft zwischen den beiden Fluggesellschaften werden weitere Vorteile und Annehmlichkeiten hinzukommen, um das Kundenerlebnis bei Reisen auf die Malediven noch besser zu machen.

Emirates unterstützt seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten die Entwicklung und das Wachstum des Tourismus und des Handels auf den Malediven. Die Fluggesellschaft nahm 1987 den Flugbetrieb nach Malé auf und bietet heute 28 Flüge pro Woche zwischen Dubai und den Malediven an. Mit einer Auswahl von vier Flügen pro Tag nach Malé haben Kunden aus dem gesamten Emirates-Streckennetz von rund 140 Zielen die Flexibilität, Flüge zu wählen und geniessen beste Anschlussverbindungen. Mit 29 Codeshare-, 11 Intermodal- und 117 Interline-Partnern verfügt Emirates über eine globale Präsenz, die Ziele weit über das eigene Streckennetz hinaus umfasst und Reisenden eine bessere Anbindung sowie komfortable Optionen bietet.

