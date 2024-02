Emirates Skywards lässt die Korken knallen

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Eine Fahrt auf der Seine, exklusive Führungen und kulinarische Highlights – Emirates Skywards-Mitglieder haben ab heute die einmalige Chance, einen Luxus-Kurzurlaub zu gewinnen.

Online können über Skywards Exclusives Meilen für eine Reise nach Frankreich mit LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) geboten werden, um die idyllischen Weinberge der Champagne und die charmanten Strassen von Paris zu entdecken.

Das Angebot startet ab 250.000 Skywards Meilen und gilt für alle Emirates Skywards Gold- und Platinum-Mitglieder*. Die Reise findet vom 25. April bis zum 29. April 2024 statt und umfasst einzigartige Erlebnisse.

Emirates Skywards lässt die Korken knallen bei exklusiven Erlebnissen mit Moët Hennessy

Verkosten und Flanieren in der Champagne

Vom 25. bis 27. April 2024 erwartet die Gewinner:innen:

Eine Übernachtung für zwei Personen im Royal Champagne inklusive aller Mahlzeiten

Eine Übernachtung für zwei Personen im Château de Saran, dem exklusiven Haus von Moët & Chandon, inklusive aller Mahlzeiten

Exklusive Verkostungen, Kellerbesichtigungen und Erkundungen der Weinberge

Eine massgeschneiderte Dom Pérignon-Verkostung in der privaten Lounge

Ein exklusives Moët & Chandon Grand Vintage-Dinner

Ein Besuch der historischen Abtei von Hautvillers

Stadt der Lichter und der kulinarischen Genüsse

Vom 27. bis 29. April 2024 geht es weiter nach Paris:

Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Le Meurice, inklusive aller Mahlzeiten

Ein feines kulinarisches Erlebnis mit Moët & Chandon

Eine exklusive Führung durch das Dior-Museum

Ein MICHELIN-prämiertes Abendessen mit Dom Pérignon

Ein Besuch der Iris Van Herpen-Ausstellung im Musée des Arts Décoratifs und im Louvre

Eine malerische Schifffahrt auf der Seine, um den Urlaub stilvoll ausklingen zu lassen

Weitere Informationen zum Programm gibt es hier.

Weltklasse Champagner an Bord von Emirates

Seit mehr als 30 Jahren geniessen Emirates-Passagiere den Champagner von Moët Hennessy an Bord. Dank der langjährigen Partnerschaft der Fluggesellschaft mit dem weltweit führenden Champagnerhersteller können Reisende exklusive und aussergewöhnliche Momente erleben, die speziell auf Skywards-Mitglieder zugeschnitten sind.

Emirates ist derzeit die einzige kommerzielle Fluggesellschaft der Welt, die Moët & Chandon und Veuve Clicquot in der Business Class und Dom Pérignon in der First Class an Bord serviert. Passagiere, die nach und über Dubai fliegen, können ausserdem eine einzigartige Moët & Chandon Champagne Lounge in der Emirates Business Class Lounge im Concourse B geniessen, gepaart mit von Sterneköchinnen und Sterneköchen zubereiteten Canapes.

Seit 2006 hat Emirates mehr als 1 Milliarde USD in sein Weinprogramm investiert. Die Fluggesellschaft ist ausserdem die Nummer 1 der weltweiten Partner von Dom Pérignon und bietet derzeit mehr als 36 verschiedene Sorten französischer Weine und Champagner an Bord ihrer Flugzeuge an.

Einzigartige Erlebnisse mit Skywards Exclusives

Emirates Skywards ist bekannt dafür, seinen mehr als 30 Millionen Mitgliedern massgeschneiderte und persönliche Prämien zu bieten - in der Luft und am Boden. Skywards Exclusives ist eine Initiative des Kundinnen- und Kundenbindungsprogramms, die den Mitgliedern Zugang zu exklusiven Erlebnissen aus dem Sponsoring-Portfolio von Emirates bietet.

So wurde letztes Jahr eine Partnerschaft mit Dilmah Tea geschlossen, um den Mitgliedern unter anderem Besuche zu Teeplantagen in Sri Lanka zu ermöglichen. Zudem bietet Emirates Skywards auch immer wieder die Möglichkeit, bei Sportereignissen in den Bereichen Fussball, Golf, Tennis, Kricket mitzufiebern.

Weitere Informationen gibt es unter exclusives.skywards.com.

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Angebot gilt für alle Emirates Skywards Gold und Platinum Mitglieder (weltweit). Der Transport zum/vom Flughafen Paris-Charles de Gaulle und zu/von allen im Reiseplan aufgeführten Aktivitäten ist inbegriffen. Das Angebot gilt nicht für Emirates-Flugtickets nach/von Frankreich.