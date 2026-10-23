Emirates Skywards bringt beliebte „Mile-A-Minute“-Aktion zurück

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Skywards bringt ihre beliebte „Mile-A-Minute“-Aktion zurück: Mitglieder des Vielflieger:innenprogramms können für jede Minute, die sie in Dubai verbringen, eine Skywards-Meile sammeln.

Insgesamt sind so bis zu 7.200 Bonusmeilen möglich. Die zeitlich begrenzte Aktion gilt für ausgewählte Emirates Hin- und Rückflüge, die bis zum 5. November 2026 gebucht werden, bei Reisen nach Dubai bis zum 13. Dezember 2026.

Passend zum Start der Wintersaison in Dubai bietet Emirates Skywards internationalen Besucher:innen damit zusätzliche Vorteile für ihren Aufenthalt. Die erstmals 2021 eingeführte Aktion ermöglicht es Mitgliedern, zusätzlich zu den regulär gesammelten Skywards-Meilen auf ausgewählten Emirates Flugtickets weitere Bonusmeilen zu sammeln.

Emirates Skywards Mitglieder, die sich für die Aktion registrieren und zwischen dem 21. Oktober und 5. November 2026 einen berechtigten Hin- und Rückflug mit Emirates buchen, erhalten für jede Minute ihres Aufenthalts in Dubai eine zusätzliche Skywards-Meile. Der Reisezeitraum erstreckt sich bis 13. Dezember 2026. Die Aktion gilt für alle Reiseklassen und Tarife von Emirates.

Noch mehr Skywards-Meilen in Dubai sammeln

Zusätzlich zur „Mile-A-Minute“-Aktion können Emirates Skywards Mitglieder während ihres Aufenthalts über zahlreiche Hotel-, Shopping- und Lifestyle-Partner weitere Meilen sammeln. Bei einem Aufenthalt im Atlantis The Palm erhalten Mitglieder beispielsweise Skywards-Meilen für ausgewählte Hotelbuchungen. Wer Dubais Wüstenlandschaften und Sehenswürdigkeiten entdecken möchte, kann bei ausgewählten Wüstensafaris und Sightseeing-Touren von Arabian Adventures ebenfalls Meilen sammeln oder einlösen.

Auch beim Shopping können zusätzliche Meilen gesammelt werden. In der Dubai Mall erhalten Mitglieder für berechtigte Einkäufe Skywards-Meilen. Für alltägliche Ausgaben steht zudem die Skywards Everyday App zur Verfügung. Dort können Mitglieder bis zu fünf Zahlungskarten hinterlegen und bei Hunderten teilnehmenden Marken in den Vereinigten Arabischen Emiraten Meilen sammeln, unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Shopping, Wellness und Freizeit.

Skywards-Meilen für Reisen und besondere Erlebnisse einlösen

Gesammelte Skywards-Meilen können unter anderem für Emirates Flugtickets und Upgrades, Hotelaufenthalte sowie exklusive Erlebnisse über Skywards Exclusives eingelöst werden. Mit Cash+Miles können Mitglieder ihre Meilen außerdem nutzen, um die Kosten ihrer nächsten Flugreise oder von Bahnreisen über das Skywards Rail Netzwerk in Europa zu reduzieren.

So funktioniert die „Mile-A-Minute“-Aktion

Für die Teilnahme müssen sich Emirates Skywards Mitglieder bis zum 5. November 2026 über emirates.com, die Emirates App oder einen anderen Registrierungskanal für die Aktion anmelden. Anschließend muss zwischen dem 21. Oktober und 5. November 2026 ein berechtigter Hin- und Rückflug mit Abflug außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate gebucht werden. Die Reise nach Dubai muss zwischen dem 21. Oktober und 13. Dezember 2026 stattfinden. Voraussetzung ist ein Aufenthalt von mindestens 24 Stunden und maximal 30 Tagen.

Die Bonusmeilen werden auf Basis der planmäßigen Ankunfts- und Abflugzeiten in Dubai berechnet und nach dem Aufenthalt automatisch dem Konto berechtigter Mitglieder gutgeschrieben. Die Aktion steht Emirates Skywards Mitgliedern mit Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate offen. Reisende, die noch keine Mitglieder sind, können sich kostenlos bei Emirates Skywards anmelden und sich bis zum Ende des Buchungszeitraums für die Aktion registrieren.

Weitere Informationen sowie die Registrierung für die Aktion sind auf emirates.com verfügbar. Es gelten die entsprechenden Teilnahmebedingungen.