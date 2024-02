Emirates SkyCargo wird ausgezeichnet

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo kann sich über Auszeichnungen bei den STAT Times International Awards for Excellence in Air Cargo freuen.

Emirates SkyCargo wurde bei den STAT Times International Awards for Excellence in Air Cargo zur internationalen Fluggesellschaft des Jahres ernannt. Diese Auszeichnung zeigt das Engagement der Fluggesellschaft, den sich schnell verändernden Anforderungen der weltweiten Lieferkette gerecht zu werden.

Das Team von Emirates SkyCargo unter der Leitung von Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President, nahm die Auszeichnung in Mumbai bei der Air Cargo India 2024 entgegen. An der Zeremonie nahmen auch andere namhafte Gäste und führende Mitglieder der Luftfracht- und Logistikbranche teil.

"Wir fühlen uns geehrt, von der führenden Fachzeitschrift der Branche und unseren Kundinnen und Kunden in aller Welt als führende Frachtfluggesellschaft anerkannt zu werden. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, die Welt durch kontinuierliche Innovation und Entwicklung in unserem Betrieb zu verbessern, sowie das Talent unseres Emirates SkyCargo-Teams, das massgeblich zu unserem anhaltenden Erfolg beiträgt. Wir werden die Messlatte immer höher legen, um sicherzustellen, dass Emirates SkyCargo ein erstklassiger Partner für unsere Kundinnen und Kunden weltweit bleibt“, kommentiert Nabil Sultan den Gewinn.

Emirates SkyCargo ist seit fast vier Jahrzehnten ein führendes Unternehmen im globalen Handel. Mit über 140 Zielen auf sechs Kontinenten verbindet die Fluggesellschaft Menschen und Unternehmen weltweit. Durch ein branchenführendes Produktportfolio und zwei Flughäfen an ihrem Drehkreuz in Dubai ermöglicht sie es, die benötigten Waren schnell und effizient an ihre Kundinnen und Kunden zu transportieren.

In der vergangenen Woche spielte Emirates SkyCargo eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Logistik in Indien und der gesamten Region während der Air Cargo India Konferenz 2024. Neben einem umfangreichen Programm an Meetings, Networking-Veranstaltungen und Medien-Briefings nahmen Führungskräfte der Fluggesellschaft an Podiumsdiskussionen mit anderen Branchenführern teil. Dabei wurden die Herausforderungen und Chancen auf dem Weg Indiens zur Steigerung des jährlichen Frachtumschlags um 10 Millionen Tonnen bis 2030 besprochen.