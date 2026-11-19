Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo stärken Partnerschaft

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo bauen Partnerschaft weiter aus und stärken damit das gemeinsame Frachtnetzwerk.

Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt erfolgreicher Zusammenarbeit haben Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ihre Partnerschaft weiter auszubauen und die Möglichkeiten für Kunden weltweit zu erweitern.

Durch die Bündelung sich ergänzender globaler Netzwerke, abgestimmter betrieblicher Standards und fachlicher Expertise setzt die Absichtserklärung einen neuen Maßstab für den Interline-Frachtverkehr. Über den Ausbau der Verbindungen hinaus wollen die Fluggesellschaften einen nahtlosen Transportweg zu schaffen.

Die Vereinbarung wurde am Hauptsitz der Emirates Group in Dubai von Badr Abbas, Divisional Senior Vice President bei Emirates SkyCargo, und Nick Diesel, Geschäftsführer von Virgin Atlantic Cargo, unterzeichnet.

Im Rahmen der Absichtserklärung planen Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo Interline-Vereinbarungen im Frachtbereich und von Block-Space-Vereinbarungen (BSAs) zu nutzen, um die Verbindungen in Ost-West-Richtung zu stärken und den globalen Handel für ihre Kunden zu erleichtern. Zusammen erstrecken sich ihre Netzwerke auf 158 Zielorte, was Emirates SkyCargo weitere Destinationen in ganz Amerika und Virgin Atlantic Cargo im Nahen Osten und in Asien eröffnet.

Die Absichtserklärung ermöglicht es Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo zudem erstmals, hochsensible Sendungen mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen im Interline-Verfahren zu befördern. Durch die Kombination ihres Fachwissens in den Bereichen Life Sciences und Gesundheitslogistik können Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo selbst die empfindlichsten Sendungen transportieren, ohne Kompromisse bei Qualität, Sorgfalt oder Zuverlässigkeit eingehen zu müssen. Großbritannien bildet einen natürlichen Knotenpunkt zwischen den Netzwerken der beiden Fluggesellschaften. Dadurch können die USA, Asien und der Nahen Osten durch eine lückenlose Kühlkette verbunden und der schnelle, zuverlässige Transport kritischer Gesundheitsprodukte unterstützt werden.

Darüber hinaus planen Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo die Interline-Buchung einfacher und nahtloser zu gestalten. Mit verbesserten digitalen Lösungen wollen die Partner den Online-Buchungsprozess optimieren und so den Kunden schnellere Antworten sowie eine bessere Übersicht über bestätigte Flugpläne bei anderen Fluggesellschaften ermöglichen.

Im Rahmen einer mehr als zehnjährigen Partnerschaft transportierten Emirates SkyCargo und Virgin Atlantic Cargo im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 2.000 Tonnen Fracht und beförderten dabei Güter wie passive Pharmaprodukte, verderbliche Waren und Stückgut zwischen Amerika, Europa, Westasien und dem Nahen Osten.

Die kürzlich unterzeichnete Vereinbarung legt den Grundstein für weiteres Wachstum. Durch die Bündelung der einzigartigen Fachkompetenzen beider Fluggesellschaften sollen stärkere Verbindungen geschaffen, Handelsströme verbessert und neue Chancen für Kunden und Märkte auf der ganzen Welt erschlossen werden.

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