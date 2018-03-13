Emirates SkyCargo streicht Flug nach Basel

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo wird die Frachtverbindung zwischen Dubai und dem EuroAirport einstellen und den Vollfrachter nach Maastricht fliegen lassen.

Seit dem 21. September 2014 bedient Emirates SkyCargo den EuroAirport einmal in der Woche mit einem Vollfrachter, ab dem 24. März 2018 soll dieser Service laut einem Bericht bei ITJ eingestellt werden. Emirates SkyCargo bleibt der Schweiz aber treu und greift in Zukunft auf die großen Frachtkapazitäten auf den Linienflügen von Dubai nach Zürich und Genf zurück.

Emirates verbindet zweimal täglich Dubai und Zürich mit einem Airbus A380 und zweimal täglich Dubai und Genf mit einer Boeing 777. Emirates SkyCargo hat kürzlich Maastricht in ihr Streckennetz aufgenommen, dies wohl als Ersatz für die Verbindung zum EuroAirport mit einem Vollfrachter.