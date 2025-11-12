Emirates SkyCargo modernisiert Lastwagenpark

Emirates SkyCargo Boeing 777 (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo baut auch das Strassennetzt für ihre Luftfracht aus, die Frachtairline setzt dabei auch auf umweltfreundliche Lastwagen von MAN Trucks.

Emirates SkyCargo, die Frachtdivision der weltweit größten internationalen Fluggesellschaft, hat in Zusammenarbeit mit Allied Transport Company ihre Straßenflotte um modernste Euro-6-Modelle von MAN Trucks erweitert.

Emirates SkyCargo MAN Truck (Foto: Emirates SkyCargo)

Damit ist Emirates SkyCargo der erste Anwender in der Region, der Euro-6-Nutzfahrzeuge für den Langstreckentransport einsetzt. Insgesamt 40 Fahrzeuge werden in Betrieb genommen. Die Motoren der Euro-6-Lkw erfüllen strenge Emissionsstandards und emittieren deutlich weniger Schadstoffe aus als frühere Modelle.

Durch die Umstellung erwartet Emirates SkyCargo eine jährliche Reduktion der CO₂-Emissionen im Straßentransport um 17 Prozent. Dies unterstreicht das Engagement der Airline, in allen Bodenoperationen Treibstoff- und Emissionseinsparungen konsequent umzusetzen.

