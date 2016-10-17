Emirates SkyCargo fliegt nach Oslo

Emirates SkyCargo, die Frachtdivision der Emirates Group, erweitert ihre Präsenz in Skandinavien mit einem wöchentlichen Frachtservice zwischen Oslo und Dubai.

Die neue Linie wird seit dem 11. Oktober 2016 bedient. Aktuell werden wöchentlich bis zu 175 Tonnen Fracht mit fünf wöchentlichen Passagierjets des Typs Boeing 777-300ER transportiert. Mit der neuen wöchentlichen Frachtverbindung ab Oslo wird die Kapazität um bis zu 100 Tonnen Cargo entsprechend ausgebaut. Auf diese Weise unterstützt Emirates SkyCargo den in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Export von Meeresfrüchten, darunter auch Lachs, aus Norwegen. Wöchentlich transportiert Emirates SkyCargo nahezu 600 Tonnen Fracht aus Kopenhagen, Oslo und Stockholm zu weltweiten Zielen.