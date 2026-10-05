Emirates SkyCargo feiert Pharmajubiläum

Beladen einer Boeing 777 von Emirates SkyCargo (Foto: Emirates)

Emirates SkyCargo feiert ein Jahrzehnt und mehr als eine Millionen Sendungen in der Pharmalogistik.

Im September 2016 brachte Emirates SkyCargo ihr Spezialprodukt für den Transport von Arzneimitteln auf den Markt und eröffnete gleichzeitig ihren GDP-zertifizierten (Good Distribution Practice) Umschlagknotenpunkt in Dubai. Zehn Jahre später blickt die Luftfrachtgesellschaft auf umfangreiche Investitionen in die Pharmalogistik zurück.

Seit der Einführung von „Pharma“ hat Emirates SkyCargo mehr als eine Million Pharmasendungen mit einem Gesamtgewicht von über 800.000 Tonnen befördert und damit Pharmahersteller, Gesundheitsdienstleister und Patient:innen auf sechs Kontinenten verbunden. Pro Woche transportiert die Fluggesellschaft durchschnittlich 1,5 bis 2 Millionen Kilogramm pharmazeutische Produkte.

Der Dubai-Hub verfügt heute an den Standorten DXB und DWC über mehr als 16.500 Quadratmeter GDP-zertifizierte Umschlag- und Lagerfläche sowie eine eigene Flotte von über 55 „Cool Dollies“. Die mobilen, temperaturgeregelten Behälter halten die Temperatur der Sendungen beim Transport zwischen Flugzeug und Terminal sowie bei „Quick Ramp Transfers“ zwischen zwei Flugzeugen aufrecht.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President bei Emirates SkyCargo, zum Jubiläum: „In den letzten zehn Jahren hat sich das Pharmaprodukt von Emirates SkyCargo zum Goldstandard für den Lufttransport von Arzneimitteln entwickelt. Das ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen in unsere Prozesse, unsere Kompetenzen, unsere Mitarbeitenden und unsere Infrastruktur. Es ist zudem das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Pharma-Versendern, Spediteuren, Flughäfen, Bodenabfertigungsunternehmen, Anbietern multimodaler Transportlösungen und anderen Akteuren im Kühlketten-Ökosystem, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen der Branche gerecht werden. Zudem entwickeln wir unser Angebot ständig weiter, um mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Letztendlich verfolgen wir nur ein Ziel: sicherzustellen, dass wir diese lebensrettenden Medikamente und Therapien unter den bestmöglichen Bedingungen transportieren.“

Ein Jahrzehnt der Innovation in der Pharmalogistik

Emirates SkyCargo verbindet wichtige Produktionszentren der Life-Sciences-Branche mit Gesundheitsdienstleistern weltweit. Zu den größten Herkunftsmärkten für Pharmaprodukte zählen Deutschland, die Schweiz, Belgien, Großbritannien, Indien und die USA. Das globale Netzwerk, hochfrequente Flugkapazitäten mit Großraumflugzeugen und die speziell für den Pharmabereich konzipierte Infrastruktur in Dubai ermöglichen nahtlose Verbindungen für Pharmafracht.

Seit der Einführung von Emirates Pharma investiert die Fluggesellschaft kontinuierlich in spezialisierte Infrastruktur, Ausrüstung und Dienstleistungen. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen:

2017: Aufbau von Partnerschaften mit spezialisierten Containerherstellern für Arzneimittel mit spezifischen Temperaturanforderungen.

2018: Einführung der „Emirates Pharma Corridors“, die umsatzstarke Pharmahubs verbinden.

2020–2022: Während der Pandemie spielte Emirates SkyCargo eine zentrale Rolle in der globalen Gesundheitslogistik, unter anderem mit einem speziellen GDP-zertifizierten Hub für Impfstoffe und dem Transport von mehr als einer Milliarde Impfstoffdosen.

2023: Einführung von „Emirates Vital“ und „Emirates Medical Devices“ für kritische medizinische Sendungen wie menschliche Organe, Gewebe, Zell- und Gentherapien, Materialien für klinische Studien und medizinische Geräte.

2025: Ausbau des Netzwerks auf weltweit 43 Pharmastationen sowie Einrichtung spezieller Temperaturkorridore von 2–8 °C an ausgewählten Pharmahubs.

Emirates SkyCargo leistete zudem Pionierarbeit bei Wärmeschutzlösungen wie Thermodecken und ist die einzige globale Luftfrachtgesellschaft, die diese ausnahmslos bei allen Pharmasendungen einsetzt. 2026 erweiterte das Unternehmen seinen Lieferantenpool für Thermodecken, um die Verfügbarkeit in wichtigen Märkten zu erhöhen, Transportkosten zu senken und schnellere Lieferzeiten zu ermöglichen.

Mit dem Eintritt des Pharma-Produkts in sein zweites Jahrzehnt investiert Emirates SkyCargo weiter in spezialisierte Logistikkapazitäten im Gesundheitswesen, entwickelt Lösungen für neue Segmente und arbeitet mit Partnern weltweit an der Stärkung globaler Pharma-Lieferketten. Durch Innovation, strategische Zusammenarbeit sowie Investitionen in Infrastruktur und Technologie will Emirates SkyCargo den globalen Transport von Arzneimitteln weiter unterstützen und zugleich Dubais Position als führenden globalen Knotenpunkt für den Transport fortschrittlicher Gesundheitsprodukte stärken.