Emirates SkyCargo führt eQuote ein

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Nächster Meilenstein in der langjährigen Digitalisierungsstrategie: Emirates SkyCargo erweitert mit der Einführung von eQuote seine digitale Infrastruktur für den Frachtbetrieb.

eQuote stellt Kunden Echtzeitdaten und -informationen für ein nahtloses Buchungserlebnis zur Verfügung und zielt darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern, den Betrieb zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern.

eQuote ist auf e-SkyCargo verfügbar und dient als digitaler Self-Service-Touchpoint, über den Kunden rund um die Uhr kurzfristig ihre Angebote anfordern und verwalten können. Die Lösung wird schrittweise weltweit eingeführt und umfasst die meisten Produkte, einschliesslich hochsensibler Sendungen wie das Portfolio für Biowissenschaften und das Gesundheitswesen sowie hochwertige Transfers wie Emirates Wheels. eQuote bietet den Kunden ein höheres Mass an Auswahl, Kontrolle und Flexibilität beim Zugang zu den erstklassigen Produkten und Dienstleistungen der Fluggesellschaft.

Matthew Scott, Vice President of Pricing and Interline, Emirates SkyCargo: „Die Beschleunigung der digitalen Transformation ist eine der wichtigsten Säulen unserer strategischen Roadmap, die sicherstellen wird, dass wir einer der führenden Partner für die sich schnell entwickelnden Lieferketten der Welt bleiben. Die Integration intuitiver und zuverlässiger digitaler Tools in unsere Kundenerfahrung ist von entscheidender Bedeutung, da immer mehr Kunden sich an eine schnelle und nahtlose Erfahrung gewöhnen, die ihnen Echtzeitdaten zur Rationalisierung ihrer täglichen Abläufe zur Verfügung stellt. Die Einführung von eQuote ist eine natürliche Erweiterung unseres digitalen Angebots und bereichert den aussergewöhnlichen Kundenservice, für den Emirates SkyCargo bekannt ist.“

Umfassende digitale Lösungen

Die Digitalisierungsstrategie der Frachtdivision legt den Schwerpunkt auf Innovationen, die nicht nur für die Kunden, sondern auch für die internen Teams nachweisbare Ergebnisse bringen. Emirates SkyCargo hat kontinuierlich und erfolgreich digitale Lösungen in seine Abläufe integriert, die einen Mehrwert schaffen und die Prozesse für eine nahtlose Customer Journey optimieren. In seinem riesigen globalen Netzwerk hat Emirates SkyCargo einen signifikanten Anstieg bei der Einführung digitaler Lösungen verzeichnet, die mittlerweile mehr als 60 Prozent aller Buchungen ausmachen. Stückgut ist nach wie vor die am häufigsten digital gebuchte Ware, dicht gefolgt von verderblichen und pharmazeutischen Sendungen. Dies zeigt, wie ausgereift die digitale Infrastruktur angesichts der komplexen Anforderungen an temperaturempfindliche Fracht ist.

Verbesserung der Kundenerfahrung

Als Reaktion auf diese wachsende Nachfrage hat Emirates SkyCargo seine Präsenz auf drei der grössten digitalen Marktplätze sowie auf den führenden Transportmanagementsystemen, die von Spediteuren weltweit am häufigsten genutzt werden, aufgebaut: WebCargo, cargo.one, CargoAi und CargoWise. Für die Kunden bedeutet dies, dass die Angebote von Emirates SkyCargo überall dort präsent sind, wo der Kunde buchen möchte. Dies verspricht zahlreiche Vorteile wie einen direkten Zugang zu Buchungen, Einblick in Fahrpläne, Tarife und Vertragsraten sowie Echtzeit-Zugang zu verfügbaren Kapazitäten, der sofortige Buchungen rund um die Uhr ermöglicht.

Bei der Einführung stellte Emirates SkyCargo fünf Kernprodukte auf digitalen Marktplätzen zur Verfügung, die den Transport von verderblichen Gütern, Stückgut und Eilsendungen ermöglichen. Dies wurde nun auf weitere Spezialprodukte, einschliesslich Pharmazeutika, erweitert. Die Fluggesellschaft hat ausserdem die Gewichtsbeschränkung auf drei Tonnen erhöht, so dass mehr Sendungen digital gebucht werden können.

Aufbauend auf den ersten Ergebnissen der Luftfrachtaggregatoren arbeitete Emirates SkyCargo mit den globalen Schlüsselkunden Kühne+Nagel und DB Schenker zusammen, um direkte Host-to-Host-Verbindungen zu initiieren und die verfügbaren Kapazitäten, Flugpläne und Raten der Fluggesellschaft in die internen Buchungssysteme dieser Kunden einzubinden.

Emirates SkyCargo hat eine höhere Produktivität und eine Steigerung der Personaleffizienz in allen Bereichen festgestellt. Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands für einfache oder kleine Sendungen kann das Expertenteam der Fluggesellschaft komplexere Buchungen priorisieren, die eine engere Betreuung erfordern. Hierzu gehörten zum Beispiel Sendungen, die über Emirates Valuables oder Emirates Pets gebucht werden. Die Vertriebsmitarbeiter haben mehr Zeit, um sich mit den Kunden zu treffen und einen persönlicheren Service zu bieten - was die marktführenden Fähigkeiten von Emirates SkyCargo weiter steigert und zu einem positiven Kundenfeedback beiträgt.

Aufwertung digitaler Berührungspunkte

Schliesslich hat Emirates SkyCargo seine eigenen digitalen Kanäle, einschliesslich e-SkyCargo und SkyCargo.com, vollständig überarbeitet und die bestehenden Websites verbessert, um sie für Kunden und Stakeholder effizienter, nützlicher und effektiver zu machen. e-SkyCargo, das Portal für registrierte Nutzer der Fluggesellschaft, wurde vereinfacht, um die Nutzererfahrung mit weiterentwickelten Funktionen zu verbessern, bei denen die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund steht.

SkyCargo.com, die Hauptwebseite der Fluggesellschaft, hat ein komplettes Rebranding erfahren, mit einem intuitiveren Design und mehr Handyfreundlichkeit sowie Barrierefreiheit zur Verbesserung der Navigation. Jedes Spezialprodukt aus dem vielseitigen Portfolio von Emirates SkyCargo wird auf der Website vorgestellt. Sie bietet umfassende Informationen und aktuelle Details zu den Verpackungsanforderungen, der erforderlichen Dokumentation und den Compliance-Überlegungen, um sicherzustellen, dass die Kunden die richtigen Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen können.

Ein Blick in die Zukunft

Die Digitalisierung wird für Emirates SkyCargo und die gesamte Luftfrachtbranche eine der wichtigsten Prioritäten bleiben - mit innovativen Lösungen, die sich nicht nur in den Betrieb integrieren, sondern ihn auch gestalten. Durch die Nutzung der gesammelten Buchungsdaten wird Emirates SkyCargo Mikro- und Makrotrends anhand von Live-Daten auswerten, um Flugpläne, Frequenzen, Produktkapazitäten, Routen und vieles mehr besser anpassen zu können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kunden auf der ganzen Welt die Waren bekommen, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen.

