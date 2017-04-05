Emirates SkyCargo führt Emirates SkyFresh ein

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo führt mit Emirates SkyFresh eine Reihe von Lösungen zur optimalen Aufrechterhaltung der Frische von temperatursensiblen Waren und frischen Lebensmitteln ein.

Emirates SkyFresh vereint die moderne Infrastruktur von Emirates SkyCargo am Drehkreuz Dubai, eine moderne Flotte aus Grossraumflugzeugen und Vollfrachtern, sowie innovative Kühlkettenlösungen inklusive neuer belüfteter temperaturgesteuerter Fahrzeuge (Cool Dollys), um sicherzustellen, dass verderbliche Waren wie Obst, Gemüse, frischer Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch oder Blumen die Frische während der gesamten Transportkette nicht verlieren.

Emirates SkyFresh umfasst drei Ebenen: Emirates SkyFresh, Emirates SkyFresh Breathe und Emirates SkyFresh Active. Je nach Art der temperatursensiblen Fracht werden verschiedene Stufen zur Aufrechterhaltung der Kühlkette angeboten: Die Basislösung Emirates SkyFresh ist für temperaturunempfindliches Obst und Gemüse geeignet und bietet durch eine isolierte White Cover-Thermoabdeckung schnellen Transport und Wärmeschutz. Emirates SkyFresh Breathe schützt temperaturempfindliche Waren wie frisch geschnittene Blumen, vorgeschnittenes Obst und Gemüse sowie frischen Fisch. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine priorisierte Abfertigung am Boden sowie die Nutzung des Emirates SkyFresh Ventilated Cool Dollys, der nicht nur eine konstante Temperatur während des Transports hält, sondern zusätzlich über ein Ventilationssystem verfügt, mit dem frische Luft von aussen in den Transportwagen gelangt. Emirates SkyFresh Active bietet durch spezielle und mit Temperaturregelung ausgestattete Container den umfangreichsten Schutz für verderbliche Waren, die während des Transports keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden dürfen.

Insgesamt beförderte Emirates SkyCargo im vergangenen Jahr fast 400.000 Tonnen an temperatursensibler Fracht innerhalb seines 150 Ziele auf allen Kontinenten umfassenden Streckennetzes. An den Flughäfen Dubai International Airport und Dubai Word Central betreibt Emirates über 25.000 Quadratmeter an temperaturkontrollierten Lagerräumen sowie spezielle Kühltrucks, die rund um die Uhr zwischen beiden Flughäfen verkehren.

Emirates Airlines