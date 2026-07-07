Emirates SkyCargo führt Boeing 777 Umbaufrachter ein

Emirates SkyCargo Boeing 777-300ERSF (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo erweitert ihre wachsende Flotte spezialisierter Frachtflugzeuge um die A6-EBK, eine Boeing 777-300ERSF (Special Freighter).

Im Gegensatz zu den serienmäßig produzierten Boeing 777-200F wurde dieses Flugzeug aus einer Boeing 777-300ER der Emirates-Passagierflotte zu einem reinen Frachtflugzeug umgebaut. Die Maschine hat bereits ihren kommerziellen Betrieb aufgenommen und transportiert Güter über das globale Streckennetz von Emirates SkyCargo. Hintergrund der Flottenerweiterung ist die weltweit steigende Nachfrage nach Luftfrachtkapazitäten, insbesondere durch den wachsenden grenzüberschreitenden E-Commerce.