Emirates SkyCargo führt AI Tech ein

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo hat mit AI Tech eine neue Transportlösung für den sicheren und termingerechten Transport kritischer und empfindlicher KI-Infrastruktur eingeführt.

Das Produkt ist speziell auf KI-Server-Racks, Halbleiter, Grafikprozessoren (GPUs), Investitionsgüter und weitere wichtige Hardwarekomponenten ausgelegt. Um die Zeitpläne der Verteilung einzuhalten, kombiniert es eine priorisierte Verladung, spezielle Abfertigungsverfahren und eine proaktive Sendungsüberwachung durch die operative Leitstelle von Emirates SkyCargo in Dubai.

Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit von Rechen- und Datenverarbeitungssystemen und der wachsenden Verbreitung von KI-Technologien ist der Transport der benötigten Hardware immer komplexer geworden. Groß angelegte Infrastrukturprojekte umfassen häufig hochwertige Fracht, enge Zeitpläne und besondere Anforderungen an die Abfertigung. AI Tech bietet hierfür eine spezialisierte Logistiklösung mit weltweit standardisierten Abläufen einschließlich priorisierter Verladung, verbesserte Sendungsüberwachung und einer proaktiven Abstimmung mit den Kunden während des gesamten Transports.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President bei Emirates SkyCargo, erklärt: „Hinter jedem Durchbruch im Bereich der künstlichen Intelligenz steht physische Infrastruktur, die sicher und pünktlich ankommen muss. AI Tech wurde entwickelt, um unseren Kunden das Vertrauen zu geben, dass ihre kritische Ausrüstung reibungslos über unser Streckennetz transportiert wird – unterstützt durch die Überwachung der operativen Abläufe und eine proaktive Kommunikation. Allein im Juli 2026 haben wir mehr als 700 Tonnen KI-Infrastruktur über unser globales Streckennetz transportiert, und die Nachfrage steigt weiter. Mit dem Wachstum dieses Sektors verfolgen wir das Ziel, für Unternehmen im gesamten KI-Ökosystem die bevorzugte Frachtfluggesellschaft zu werden.“

Zu den wichtigsten Leistungen von AI Tech gehören:

Weltweit standardisierte Abfertigungsverfahren, um die vorgesehene Ausrichtung der Geräte beizubehalten und das Risiko von Beschädigungen zu minimieren

Priorisierte Verladung und Transportplanung für zeitkritische Infrastrukturprojekte

Sendungsüberwachung von Flughafen zu Flughafen mit Statusmeldungen zu Transportmeilensteinen, überwacht durch die operative Leitstelle von Emirates SkyCargo in Dubai

Proaktive Kundenkommunikation und Koordination während des gesamten Transportprozesses

Spezialisierte Projektfrachtabfertigung für übergroße und schwere Fracht

Emirates SkyCargo hat AI Tech auf Grundlage seiner Erfahrung beim Transport von KI-Hardware zwischen Produktionsstandorten und wichtigen Technologiemärkten entwickelt. Das Produkt ist im gesamten globalen Streckennetz für die meisten Arten KI-bezogener Fracht verfügbar, darunter Halbleiter, Chips und Server-Racks. Bei hochspezialisierten Produktionsanlagen wird im Vorfeld geprüft, ob die jeweiligen Stationen die Anforderungen an eine sichere Abfertigung erfüllen können.

AI Tech profitiert von der umfangreichen Flotte und dem weltweiten Streckennetz von Emirates SkyCargo. Bis März 2027 wird die Frachtfluggesellschaft über eine Flotte von 23 Vollfrachtern verfügen. Diese bieten auf dem Hauptdeck wichtige Frachtkapazitäten für besonders hohe und schwere Server-Racks, die häufig mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Ergänzend nutzt Emirates SkyCargo die Unterdeck-Frachtkapazitäten an Bord der Großraum-Passagierflugzeuge von Emirates.

Auf der Grundlage der umfassenden Erfahrung im weltweiten Transport von Technologie und hochwertigen Gütern unterstreicht AI Tech das Engagement von Emirates SkyCargo, den sich rasch wandelnden Anforderungen des KI-Sektors mit einer Logistiklösung gerecht zu werden, die auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz und spezialisierte Abwicklung ausgerichtet ist.

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