Emirates Drehkreuz Dubai wieder im Normalbetrieb

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat ihr globales Streckennetz wieder auf 96 Prozent hochgefahren und stellt die Konnektivität ab dem Drehkreuz Dubai wieder auf Normalbetrieb um.

Emirates hat nach den jüngsten Beeinträchtigungen durch den Krieg zwischen Israel, den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Iran 96 Prozent seines weltweiten Streckennetzes wieder hochgefahren, was einer fast vollständigen Rückkehr zum Normalbetrieb an der Luftverkehrsdrehscheibe Dubai bedeutet.

Dubai Airport (Foto: Dubai Airport)

Emirates bedient nun 137 Ziele in 72 Ländern mit mehr als 1.300 wöchentlichen Flügen, das entspricht rund 75 Prozent ihrer Kapazität vor den Beeinträchtigungen. Trotz eines reduzierten Flugplans während des Nahostkrieges beförderte Emirates 4,7 Millionen Passagiere, was die anhaltende robuste Nachfrage nach Reisen unterstreicht.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Um die Erholung zu unterstützen und die Nachfrage anzukurbeln, führt Emirates verbesserte Kundenanreize ein. Vom 8. Mai bis zum 31. August 2026 können Mitglieder des Emirates Skywards-Programms von reduzierten Statusvoraussetzungen und Bonus-Statusmeilen sowohl auf Emirates- als auch auf flydubai-Flügen profitieren, was den Zugang zum Elite-Status beschleunigt.

Five LUXE JBR Resort (Foto: Emirates)

Die Fluggesellschaft legt zudem großen Wert auf Flexibilität und das Passagiererlebnis. Zu den neuen Buchungsbedingungen gehören eine kostenlose Umbuchung und eine 24-stündige Tarifreservierung, während das „Dubai Connect“-Programm berechtigten Transitpassagieren kostenlose Zwischenstopps – einschließlich Hotelaufenthalte und Transfers – bietet.