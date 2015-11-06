Emirates Airlines wird ausgezeichnet

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Rahmen des Swiss Travel Day wurde Emirates Airlines zum zweiten Mal in Folge als Swiss Travel Award-Gewinner 2015 in der Kategorie „Airlines Langstrecke“ ausgezeichnet.

Die Swiss Travel Awards sind Auszeichnungen der Touristik-Fachzeitung TRAVEL INSIDE für Bestleistungen in der Schweizer Reisebranche, erhoben durch eine Online-Befragung bei ausgewählten A-Reisebüros mit Kundengeldabsicherung in der Deutschschweiz. Insgesamt wurde in zehn Kategorien abgestimmt.

Juerg Mueller, Emirates Country Manager Switzerland: „Wir freuen uns sehr, dass wir erneut mit dem Swiss Travel Award ausgezeichnet wurden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unseren Top-Service sowie unser weltweit optimales Flugangebot für Geschäfts- und Ferienreisende aus der Schweiz.“

Emirates verbindet die Schweiz täglich mit über 145 Destinationen weltweit via dem Drehkreuz Dubai und führt täglich zwei Nonstop-Verbindungen ab Zürich sowie einen täglichen Nonstopflug ab Genf durch. Auf beiden täglichen Zürich-Verbindungen werden Jets vom Typ Airbus A380 eingesetzt.

Emirates verbindet Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sport- und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Seit 1992 fliegt Emirates in die Schweiz, inspiriert zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Mit zwei täglichen Liniendiensten ab Zürich sowie einem täglichen Flug ab Genf verbindet Emirates die Schweiz mit 148 Destinationen auf sechs Kontinenten. Beide täglichen Zürich-Verbindungen werden mit dem einzigartigen Airbus A380 durchgeführt.

Emirates SkyCargo transportiert aus der Schweiz Exportgüter wie Arzneimittel, Schokolade, Milchprodukte, Textilien, Uhren und Uhrenteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien. An Bord der modernen und effizienten Flotte von 241 Grossraumflugzeugen bietet die Fluggesellschaft ihren Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Firmengruppe gehörenden Unternehmen, darunter der Reiseveranstalter Emirates Holidays und das Destination-Management-Unternehmen Arabian Adventures.