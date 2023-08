Emirates Airline will $100 Millionen einsparen

Die Emirates Airline will Kosten in der Höhe von $100 Millionen einsparen und wird wohl auch die Ticket Preise erhöhen müssen.

Grund für diesen Sparkurs sind einmal mehr die hohen Treibstoffpreise, die bereits 30% der Aufwände ausmachen und das Wachstum der Airline gefährden. Die Emirates, beste Kundin des Airbus A380 Superjumbo, will nun im nächsten Steuerjahr mindestens $100 Millionen einsparen und so die Rentabilität sichern. Der Ölpreis stieg gestern auf eine Rekordhöhe von US$ 105 pro Barrel (Fass).