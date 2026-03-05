Emirates Airbus A380 wieder unterwegs nach Zürich

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates führt derzeit bis auf Weiteres einen reduzierten Flugplan durch, nachdem eine teilweise Wiederöffnung des regionalen Luftraums eine sichere Durchführung kommerzieller Flüge ermöglicht.

Für den 5. und 6. März sind mehr als 100 Flüge geplant, die von Dubai starten und auch wieder nach Dubai zurückkehren werden. Auch der Emirates Airbus A380 Mittagsflug EK85 von Dubai nach Zürich ist heute in Dubai gestartet und wird am späteren Abend in Zürich landen. Auf diesen Flügen werden Reisende zu ihren Zielen befördert sowie wichtige Frachtgüter wie verderbliche Waren und pharmazeutische Produkte transportiert.

Emirates wird seinen Flugbetrieb schrittweise wieder ausweiten, abhängig von der Verfügbarkeit des Luftraums und der Erfüllung aller operativen Anforderungen. Die Sicherheit hat dabei stets oberste Priorität. Wir beobachten die Situation weiterhin genau und passen unsere Abläufe entsprechend an.

Passagiere werden gebeten, nur dann zum Flughafen anzureisen, wenn sie über eine bestätigte Buchung verfügen. Wir bitten alle Kundinnen und Kunden auf emirates.de sowie auf unseren offiziellen Social-Media-Kanälen die neuesten veröffentlichten Informationen einzusehen.

Emirates / Redaktion