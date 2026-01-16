Emirates Airbus A380 mit Sonderlackierung

Emirates Airbus A380 mit Sonderlackierung (Foto: Emirates)

Emirates hat eine neue Sonderlackierung für den Airbus A380 vorgestellt, die das langjährige Sponsoring der vier Grand-Slam-Tennisturniere – Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon und US Open – würdigt.

Das Design, das am 14. Januar 2026 in Dubai präsentiert wurde, besticht durch tennisbezogene Grafiken. Jedes Grand-Slam-Logo ist in ein Tennisball-Motiv eingefasst und in den jeweiligen Turnierfarben dargestellt.

Die Sonderlackierung wurde mit einem Flug nach Melbourne zum Auftakt der Australian Open erstmals eingesetzt. Sie wird in den kommenden Jahren in der Emirates-Flotte bleiben und auf internationalen Strecken, unter anderem nach Houston und São Paulo, fliegen. Das Flugzeug symbolisiert die Kernwerte des Tennissports: Fairness, Disziplin und Widerstandsfähigkeit, die durch das globale Netzwerk von Emirates weltweit getragen werden.

Die Initiative unterstreicht die Position von Emirates als einer der weltweit führenden Förderer des Tennissports und spiegelt die umfassendere Sportsponsoring-Strategie des Unternehmens wider. Neben Tennis unterhält die Fluggesellschaft ein umfangreiches Portfolio in verschiedenen Sportarten, darunter Fußball, Cricket, Golf, Pferderennen, Segeln, Basketball und Radsport, wodurch sie ihre Markenbekanntheit und ihr Engagement für die weltweite Vernetzung von Fans durch den Sport stärkt.