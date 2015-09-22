Emirates Airbus A380 in Brüssel

A380 Emirates in Brussels (Foto: Emirates)

Am 18. September 2015 verkehrte erstmals ein Airbus A380 von Emirates zwischen Dubai und Brüssel, dieser Sonderflug wurde anlässlich des ersten Geburtstags dieser Strecke durchgeführt.

Bei diesem Flug wurde eine Boeing 777-300ER mit dem A380 ersetzt. Es handelt sich dabei um einen einmaligen A380 Sonderflug zwischen diesen beiden Städtepaaren. Für Brüssel war es das erste Mal in der Geschichte des Flughafens, dass ein A380 regulär den Hauptstadt Flughafen mit einem Linienflug ansteuerte. Der A380 wurde dementsprechend, wie es sich bei einem Erstflug gehört, mit einer Wasserfontäne aus zwei Feuerwehrwagen empfangen.