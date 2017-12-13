Emirates überrascht mit Weihnachtsmenüs

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Während der Weihnachtszeit im Dezember verwöhnt Emirates ihre Flugpassagiere mit festlichen Weihnachtsmenüs über den Wolken.

Flying home for Christmas: Diesen Dezember verwöhnt Emirates seine Passagiere auf den Strecken zwischen Dubai und Zielen in Australien und Europa in allen Klassen – an Bord wie auch am Boden – mit kulinarischen Weihnachts- und auch Filmklassikern. Die erweiterte Auswahl an festlichen Weihnachtsmenüs ergänzt das Angebot an regional inspirierter Küche der Fluggesellschaft und rundet so das kulinarische Erlebnis ab.

Weihnachtsmenue bei Emirates Economy Class (Foto: Emirates)

Reisende in der Economy Class erwartet in der Adventszeit Truthahnbraten mit Cranberry-Marinade und Kartoffelstock sowie Wiener Hühnerwürstchen an saisonalem Gemüse. Als Dessert werden wahlweise Zitronen-Cranberry-Kuchen mit Frischkäsecrème oder Schokoladenkuchen mit weissen Schokoladenstückchen und Erdbeercoulis gereicht.

Weihnachtsmenue bei Emirates Business Class (Foto: Emirates)

Passagiere in der Business und First Class kommen in den Genuss von mit Zitrone und Kräutern marinierten Riesencrevetten mit Cocktailsauce an Fenchelsalat als Vorspeise, gefolgt vom Hauptgang aus Truthahnbraten mit Kastanien- und Aprikosenfüllung in Cranberry-Marinade, dazu Kürbispüree und cremiger Rosenkohl mit Putenspeck. Auf den jeweiligen Strecken gibt es Dessertvariationen wie Lebkuchenroulade, Schokoladen-Minz-Patisserie oder Weihnachtsschokoladenrolle. Zusätzlich werden First-Class-Passagieren weihnachtlich inspirierte Macarons sowie heisse Schokolade mit Marshmallows und Lebkuchen serviert.

Weihnachtsmenue bei Emirates First Class (Foto: Emirates)

Passend zum Weihnachtsmenü werden First-Class-Passagieren neben Dom Pérignon-, Veuve Cliquot- und Moët & Chandon-Champagner gereicht und auf Strecken von Dubai nach Europa und zu Destinationen in Afrika kommen Gäste in den Genuss des Premium-Jahrgangs Château Ducru-Beaucaillou 1985.

Festtagsstimmung erwartet Passagiere auch in den sieben Emirates-Lounges am Dubai International Airport und in über 30 Lounges weltweit. Ab Mitte Dezember 2017 umfasst das kulinarische Angebot auch traditionelle Süssigkeiten wie Basler Leckerli, Weihnachtskuchen und Christstollen. In der First-Class-Lounge wird zusätzlich Truthahnbraten serviert.

Weihnachtsmenue bei Emirates für Kinder (Foto: Emirates)

Auch für das leibliche Wohl der kleinen Passagiere ist an Bord von Emirates gesorgt. Das Kinderweihnachtsmenü besteht aus Truthahnbraten, Süsskartoffelstock mit Karotten und Erbsen und hält zum Nachtisch Schokoladenbrownies mit Frischkäsecrème und Lollis mit weisser Schokolade bereit. Darüber hinaus erhalten Kinder an Bord von Emirates einen kleinen Reisebegleiter als Geschenk: Noel, der Polarbär, ergänzt die Fly-with-me-Kuscheltierfamilie.

Für die stimmungsvolle Unterhaltung während des Fluges sorgt Emirates‘ mehrfach ausgezeichnetes Bordunterhaltungssystem ice Digital Widescreen mit mehr als 2.500 Kanälen, darunter Filme, TV-Serien, einem eigenen Kinderprogramm und einer grossen Auswahl an Musik und Spielen. Im Dezember ergänzen Weihnachtsklassiker wie „Das Wunder von Manhattan“, „Kevin – Allein zu Haus“ und „Die Geister, die ich rief“ neben Serienspecials wie „Family Guy Christmas“ das bestehende Programm, darunter auch Lieblingsfilme für Kinder wie „Der Grüffelo“ und „Der Schneemann“.

Um auch während der Reise mit der Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, steht Passagieren in allen Klassen kostenfreies WLAN von 20 MB und Emirates-Skywards-Mitgliedern weiteres Datenvolumen zur Verfügung.

Emirates führt in diesem Dezember zusätzlich in allen Klassen neue Amenity Kits ein. Jene in der Economy Class auf der Langstrecke sind an das Design der in Dubai stattfindenden EXPO 2020 angelehnt und halten Reiseutensilien wie Socken, Schlafmaske oder Zahnbürste bereit. Im ebenfalls neuen Look präsentiert die Airline die neuen Bulgari Amenity Kits in der Business und First Class. Ingesamt 16 verschiedene, lasergeschnittene Muster gibt es, allesamt angelehnt an frühere Bulgari-Entwürfe in Kombination mit orientalischen Elementen aus Dubai. Gäste finden in den Amenity Kits mitunter Düfte und Lotionen von Bulgari sowie andere Reiseessentials.

Reisende mit Kindern freuen sich über ein Amenity Kit mit allen nützlichen Utensilien, mit Windeln, über Lätzchen bis hin zum Löffel aus der Emirates Little-Travellers-Kollektion sind sie ideal für die Reise ausgestattet. Der offizielle Emirates-Onlineshop hält mit der aktuellen Weihnachts-Kollektion und raffinierten Reisegadgets vielen weitere Geschenkideen für Globetrotter bereit.

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