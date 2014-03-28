Emirates übernimmt zwei weitere Airbus A380

Am Donnerstag, dem 27. März 2014, konnte Emirates Airlines zwei weitere A380 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN142 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EET zugelassen und A380 MSN 147 ist auf A6-EEU immatrikuliert. MSN 142 hat Hamburg Finkenwerder um 17 Uhr 31 in Richtung Dubai verlassen und MSN147 ist um 18 Uhr 06 in Hamburg in Richtung Heimbasis gestartet. Für Emirates Airlines sind diese Superjumbo Auslieferung die zweite und dritte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt 47 A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wir wohl für immer der grösste A380 Betreiber bleiben. Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.