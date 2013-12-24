Emirates übernimmt zwei weitere Airbus A380

Am Donnerstag, dem 19. Dezember 2013, konnte Emirates Airlines zwei weitere A380 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN139 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EER zugelassen und A380 MSN 140 ist auf A6-EES immatrikuliert. MSN 139 hat Hamburg Finkenwerder um 17 Uhr 43 in Richtung Dubai verlassen und MSN140 ist um 17 Uhr 56 in Hamburg in Richtung Heimbasis gestartet. Für Emirates Airlines sind diese Superjumbo Auslieferung die zwölfte und dreizehnte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt 44 A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wir wohl für immer der grösste A380 Betreiber bleiben. Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.