Emirates übernimmt weiteren Airbus A380

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines konnte am 28. Juli 2017 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den sechsundneunzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN241 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EUX zugelassen. MSN 241 wurde am vergangenen Freitag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die vierte in diesem Jahr.

Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 142 A380 in Auftrag gegeben und wird damit wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Der größte Teil der Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben. Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden und die zwei A380 Bestellungen vom April 2016, setzt der Golf Carrier Triebwerke von Rolls Royce ein.