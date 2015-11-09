Emirates übernimmt weiteren Airbus A380

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates konnte am 4. November 2015 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den achtundsechzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN200 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOP zugelassen. MSN 200 wurde am vergangenen Mittwoch von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die elfte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei diesem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der frisch ausgelieferte A380 mit der Immatrikulation A6-EOP ist nun der erste A380, der für zwei Klassen ausgelegt ist und über 615 Passagiersitze verfügt. In dieser neuen A380 Konfiguration stehen den Kunden 58 Business Class Sitze und 557 Sitze in der Economy Klasse zur Verfügung.