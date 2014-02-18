Emirates übernimmt weiteren Airbus A380

Am Freitag, dem 14. Februar 2014, konnte Emirates Airlines einen weiteren Airbus A380 im Werk Hamburg Finkenwerder übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN141 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEQ zugelassen und hat Hamburg Finkenwerder am Freitag um 17 Uhr 08 in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist es in diesem Jahr die erste A380 Übernahme, Emirates zählt nun insgesamt 45 A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wir wohl für immer der grösste A380 Betreiber bleiben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.