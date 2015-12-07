Emirates übernimmt siebzigsten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines konnte am 3. Dezember 2015 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den siebzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN202 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOR zugelassen. MSN 202 wurde am vergangenen Donnerstag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die dreizehnte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei diesem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.