Emirates übernimmt 79sten A380

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates Airlines konnte am 31. Mai 2016 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den neunundsiebzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN211 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EUA zugelassen. MSN 211 wurde am Dienstag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die siebte in diesem Jahr.

Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 142 A380 in Auftrag gegeben und wird damit wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden und die zwei A380 Bestellungen vom April 2016, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei dem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.