Emirates übernimmt 78sten A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines konnte am 20. Mai 2016 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den achtundsiebzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN210 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOZ zugelassen. MSN 210 wurde am Freitag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die sechste in diesem Jahr.

Am 22. April 2016 hat Emirates mit MSN 209 den siebenundsiebzigsten A380 übernommen, diese Maschine ist in den Emiraten auf die Immatrikulation A6-EOY zugelassen.

Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 142 A380 in Auftrag gegeben und wird damit wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden und die zwei A380 Bestellungen vom April 2016, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei dem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.