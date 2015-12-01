Emirates übernimmt 69sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates konnte am 27. November 2015 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den neunundsechzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN201 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOQ zugelassen. MSN 201 wurde am vergangenen Freitag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die zwölfte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei diesem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.