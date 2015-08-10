Emirates übernimmt 65sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates konnte am Montag, den 3. August 2015, im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den fünfundsechzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN187 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOM zugelassen. MSN 187 wurde am letzten Montag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die achte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei diesem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Ab Dezember wird Emirates zum ersten Mal A380 einsetzen, die für zwei Klassen ausgelegt sind und über 615 Passagiersitze verfügen. In dieser neuen A380 Konfiguration stehen den Kunden 58 Business Class Sitze und 557 Sitze in der Economy Klasse zur Verfügung.