Emirates übernimmt 63sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates konnte am Dienstag, den 14. Juli 2015, im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den dreiundsechzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN184 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOK zugelassen. MSN 184 wurde am Dienstag von Hamburg Finkenwerder nach Dubai überflogen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die sechste in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für die fünfzig Maschinen, die im November 2013 nachbestellt wurden, wird Emirates Triebwerke von Rolls Royce einsetzen. Emirates erhofft sich bei diesem Herstellerwechsel, dass Rolls Royce das Trent 900 weiterentwickelt und bei diesem den Treibstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken kann.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.