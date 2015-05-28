Emirates übernimmt 61sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates konnte am Montag, den 18. Mai 2015, im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den einundsechzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN178 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOI zugelassen. MSN 178 hat Hamburg Finkenwerder Nachmittags um vier Uhr in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die vierte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt einundsechzig A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.

Ab Ende Jahr wird Emirates ein Teil ihrer A380 auch mit zwei Klassen auf die Linie schicken, diese verfügen dann über 615 Passagiersitze. In dieser neuen A380 Konfiguration stehen den Kunden 58 Business Class Sitze und 557 Sitze in der Economy Klasse zur Verfügung.