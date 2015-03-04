Emirates übernimmt 59sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates konnte am Montag, den 2. März 2015, im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den neunundfünfzigsten Airbus A380 übernehmen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN172 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOG zugelassen. MSN 172 hat Hamburg Finkenwerder um 20 Uhr 37 in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die zweite in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt neunundfünfzig A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der größte A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.