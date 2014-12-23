Emirates übernimmt 57sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat am 22. Dezember 2014 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den siebenundfünfzigsten Airbus A380 übernommen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN169 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOE zugelassen. MSN 169 hat Hamburg Finkenwerder um 18 Uhr 34 in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die dreizehnte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt siebenundfünfzig A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der grösste A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.