Emirates übernimmt 56sten Airbus A380

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat am 10. Dezember 2014 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den sechsundfünfzigsten Airbus A380 übernommen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN168 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOD zugelassen. MSN 168 hat Hamburg Finkenwerder um 19 Uhr 16 in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die zwölfte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt sechsundfünfzig A380 in ihrer Flotte, ein weiterer wird in diesem Jahr noch dazu stossen. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der grösste A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.