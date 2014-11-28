Emirates übernimmt 55sten Airbus A380

Emirates hat am 26. November 2014 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den fünfundfünfzigsten Airbus A380 übernommen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN165 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EOC zugelassen. MSN 165 hat Hamburg Finkenwerder um 18 Uhr 46 in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die elfte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt fünfundfünfzig A380 in ihrer Flotte, zwei weitere werden in diesem Jahr noch dazu stossen. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wahrscheinlich für immer der grösste A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.