Emirates übernimmt 49sten Airbus A380

Emirates hat am Freitag, den 27. Juni 2014, im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder ihren neunundvierzigsten A380 übernommen und nach Dubai überflogen.

Der Airbus A380 mit der Produktionsnummer MSN153 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEW zugelassen. MSN 153 hat Hamburg Finkenwerder um 14 Uhr 50 in Richtung Dubai verlassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die fünfte in diesem Jahr, Emirates zählt nun insgesamt neunundvierzig A380 in ihrer Flotte. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wird wohl für immer der grösste A380 Betreiber sein. Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Der neu übernommene A380 verfügt über 489 Sitzplätze, 399 Sitze in der Economy Klasse, 76 Flachbettsitze in der Business Klasse und 14 Privat Suiten in der ersten Klasse.