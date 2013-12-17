Emirates übernimmt 42sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Donnerstag, dem 12. Dezember 2013, ihren zweiundvierzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben und anschliessend nach Dubai überflogen.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN138 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEP zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die elfte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wir wohl für immer der grösste A380 Betreiber bleiben. Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427).

Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.