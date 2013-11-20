Emirates übernimmt 39sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Donnerstag, dem 14. November 2013, ihren neununddreissigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben und anschliessend nach Dubai überflogen und dort an der

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN134 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEM zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die achte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 140 A380 in Auftrag gegeben und wir wohl für immer der grösste A380 Betreiber bleiben. Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.