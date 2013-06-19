Emirates übernimmt 35. Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Montag, den 17. Juni 2013, ihren fünfunddreissigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben und anschliessend nach Dubai überflogen.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN123 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEI zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die vierte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und wird im Endausbau der Flotte wohl bis zu 120 A380 betreiben. Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.