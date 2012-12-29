Emirates übernimmt 31sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Freitag, dem 28. Dezember 2012, ihren einunddreissigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben und anschliessend nach Dubai überflogen.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN111 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EED zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die elfte in diesem Jahr. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und wird im Endausbau der Flotte wohl bis zu 120 A380 betreiben. Emirates betreibt ihre A380 in zwei Kabinenkonfigurationen, in einer Version befinden sich 489 Plätze (First: 14, Business: 76 und Economy: 399) und in der zweiten Kabinenkonfiguration finden 517 Fluggäste Platz (First: 14, Business: 76 und Economy: 427). Die Superjumbos von Emirates werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.

Für Airbus ist es die 30ste A380 Auslieferung in diesem Jahr, somit hat Europas Flugzeugbauer sein A380 Auslieferungsziel in diesem Jahr erreicht. Im letzten Jahr hat Airbus 26 A380 ausgeliefert und im Jahr 2010 waren es 18.