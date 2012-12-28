Emirates übernimmt 30sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Donnerstag, dem 27. Dezember 2012, ihren dreissigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben und anschliessend nach Dubai überflogen.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN112 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEE zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die zehnte in diesem Jahr, eine weitere Maschine soll noch Ende Jahr ausgeliefert werden. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge beschaffen. Für Airbus ist es die 29ste A380 Auslieferung in diesem Jahr.