Emirates übernimmt 29sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Mittwoch, dem 19. Dezember 2012, ihren neunundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN108 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEA zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die neunte in diesem Jahr, weitere zwei Maschinen sollen bis Ende Jahr noch ausgeliefert werden. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge beschaffen.