Emirates übernimmt 27sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Freitag, dem 9. November 2012, ihren siebenundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN109 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EEB zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die siebte in diesem Jahr, weitere vier Maschinen sollen bis Ende 2012 noch ausgeliefert werden. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge beschaffen.