Emirates übernimmt 26sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Freitag, dem 12. Oktober 2012, ihren sechsundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN107 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EDZ zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die sechste in diesem Jahr, weitere fünf sollen bis Ende 2012 noch ausgeliefert werden. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge kaufen.