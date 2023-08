Emirates übernimmt 21sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Freitag, den 24. Februar 2012, ihren einundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Emirates Airlines konnte am Freitag, den 24. Februar 2012, ihren einundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.