Emirates übernimmt 21sten Airbus A380
25.02.2012 SRÄB
Emirates Airlines konnte am Freitag, den 24. Februar 2012, ihren einundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.
Emirates Airlines konnte am Freitag, den 24. Februar 2012, ihren einundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.
Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN098 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EDU zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die erste im 2012. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge kaufen. Für Airbus ist diese A380 Auslieferung die dritte in diesem Jahr.