Emirates übernimmt 20sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Freitag, den 16. Dezember 2011, ihren zwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN086 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EDS zugelassen. Für Emirates ist diese Superjumbo Auslieferung die fünfte im 2011. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und will noch mehr dieser Grossraumflugzeuge kaufen. Für Airbus war diese A380 Auslieferung in diesem Jahr die 25ste.